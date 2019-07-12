2019-07-12T16:33:29+03:00
Происшествия

«Конный мир содрогнулся»: погибшим на реке под Уфой наездником оказался известный спортсмен

23-летний парень работал в столичном ипподроме
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Молодой человек постоянно участвовал в соревнованияхМолодой человек постоянно участвовал в соревнованиях
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В Уфимском районе утонул 23-летний парень, который пытался переплыть реку Белую на лошади. Погибшим оказался помощник наездника в столичном ипподроме «Акбузат» Дмитрий П. Он родился в семье потомственных рысачников.

Друзья и коллеги Дмитрия знают его как наездника большого таланта. По словам знакомых, он был добрым и отзывчивым человеком. В прошлом году парень выиграл Дерби в Уфе.

– Конный мир содрогнулся. Пусть земля тебе будет пухом, Дима... Надеюсь, там у тебя будут табуны лучших рысаков, – написал один из друзей погибшего на его странице в соцсети.

Напомним, трагедия произошла накануне рядом с селом Ольховое. Тело утонувшего искали четыре водолаза. Его нашли в 150 метрах от места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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