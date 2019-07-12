2019-07-12T13:04:52+03:00
Общество

В Башкирии пропал 13-летний Александр Кузнецов

Подросток вышел из дома и не вернулся
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик не вернулся домойМальчик не вернулся домой
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В Башкирии родные и близкие ищут 13-летнего Александра Кузнецова. Вчера, 11 июля, он ушел из дома в деревне Шмидтово Уфимского района, но обратно так и не вернулся. К поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт». Отряду нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост – 150 сантиметров, худощавое телосложение, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Александр был одет в серую футболку и шорты, зелено-бирюзовые резиновые сланцы.

Если вы знаете о местонахождении Александра Кузнецова, обратитесь по телефону горячей линии «Лиза Алерт»: 8 (800) 700-54-42 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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