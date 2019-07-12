2019-07-12T13:49:43+03:00
Общество

Аномальная жара и сильный ветер: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды

Жителям республики придется прятаться под зонтом от солнца и осадков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Температура повысится до 39 градусовТемпература повысится до 39 градусовФото: Рустем АХУНОВ
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Жителей Башкирии завтра, 13 июля, ожидает капризная погода. МЧС республики предупреждает об аномальной жаре, сильном ветре и дождях.

В юго-восточной части днем прогнозируется сильное повышение температуры – до +39 градусов. В среднем по республике столбик термометра будет колебаться между +24 и +29 градусами. Ночью станет чуть прохладнее: +16, +21. При этом в отдельных районах синоптики предрекают грозы и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду.

Небо заволокут облака, но не обойдется без прояснений. В республике пройдут кратковременные дожди, а по северо-западу зарядят ливни. Зато на жарком юго-востоке региона обойдется без осадков. В отдельных районах возможны грозы, а днем – град.

На отдельных участках автодорог ночью и утром появится туман, который ограничит видимость до 500 метров и менее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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