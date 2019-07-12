2019-07-12T12:55:11+03:00
Общество

В Башкирии частный инвестор строит элеватор

Проект включен в перечень приоритетных в республике
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Предприятие даст 29 рабочих местПредприятие даст 29 рабочих мест
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В Учалинском районе Башкирии частный инвестор строит новый элеватор. На базе сооружения 1965 года ведется реконструкция и модернизация комплекса по приему, очистке, сушки и хранению зерна.

Предприятие включено в перечень приоритетных проектов в республике. Благодаря ему появятся 29 рабочих мест. Производительность завода составит 15 тысяч тонн маслосемян в год.

Строительство элеватора началась во втором квартале 2019 года. К текущему моменту рабочие демонтировали старое здание и начали сбор нового сушительно-очистительного комплекса. Помимо этого, проведены переговоры с ближайшими фермерскими хозяйствами – потенциальными партнерами предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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