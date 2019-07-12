В Башкирии частный инвестор строит элеватор
В Учалинском районе Башкирии частный инвестор строит новый элеватор. На базе сооружения 1965 года ведется реконструкция и модернизация комплекса по приему, очистке, сушки и хранению зерна.
Предприятие включено в перечень приоритетных проектов в республике. Благодаря ему появятся 29 рабочих мест. Производительность завода составит 15 тысяч тонн маслосемян в год.
Строительство элеватора началась во втором квартале 2019 года. К текущему моменту рабочие демонтировали старое здание и начали сбор нового сушительно-очистительного комплекса. Помимо этого, проведены переговоры с ближайшими фермерскими хозяйствами – потенциальными партнерами предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU