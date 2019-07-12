2019-07-12T15:54:17+03:00
Происшествия

В Уфе 5-летний мальчик чуть не погиб на детской площадке

Ребенок запутался в веревке на наклонной лестнице
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ребенка на грани смерти вовремя заметили взрослыеРебенка на грани смерти вовремя заметили взрослыеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В одну из больниц Уфы доставили ребенка, который едва не задохнулся на детской площадке. Инцидент случился вечером 11 июля напротив дома по улице Батумской. 5-летний мальчик, играя во дворе, запутался в веревке на наклонной лестнице. Малышу сдавило шею, и он чуть не погиб.

К счастью, его вовремя заметили взрослые. Через 15 минут после происшествия ребенок уже находился в реанимационном отделении с диагнозом механическая асфиксия. По предварительной информации, жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, 7 июля в столице Башкирии погиб 6-летний ребенок. Он запутался в колготах и задохнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пересекала границу с Украиной: в деле Луизы Хайруллиной появились новые подробности
«Конный мир содрогнулся»: погибшим на реке под Уфой наездником оказался известный спортсмен
«Да, я чокнутая»: студентка вуза в Уфе пришла на выпускной в платье из собственных курсовых
В Уфе на балконе женщины поселились 18 летучих мышей
В Уфе стартовали 53-е летние Международные детские игры
Массовая авария на трассе Уфа-Аэропорт: мать с ребенком вылетели через лобовое стекло легковушки
Более полумиллиона клиентов ВТБ открыли промо-вклад «Время роста»
Оставил записку и ушел в ночь: в Башкирии пропал Ильдар Хайруллин
На счету спортсменов из Уфы 15 медалей на Международных детских играх
Жительницы Башкирии устроили откровенные танцы на проезжей части
В Башкирии пропал 13-летний Александр Кузнецов
Аномальная жара и сильный ветер: МЧС Башкирии предупреждает об ухудшении погоды
В Башкирии частный инвестор строит элеватор