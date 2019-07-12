В Уфе 5-летний мальчик чуть не погиб на детской площадке

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-12T15:54:17+03:00

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В одну из больниц Уфы доставили ребенка, который едва не задохнулся на детской площадке. Инцидент случился вечером 11 июля напротив дома по улице Батумской. 5-летний мальчик, играя во дворе, запутался в веревке на наклонной лестнице. Малышу сдавило шею, и он чуть не погиб.

К счастью, его вовремя заметили взрослые. Через 15 минут после происшествия ребенок уже находился в реанимационном отделении с диагнозом механическая асфиксия. По предварительной информации, жизни мальчика ничего не угрожает.

Напомним, 7 июля в столице Башкирии погиб 6-летний ребенок. Он запутался в колготах и задохнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU