В Уфе перекроют центральные улицы из-за Международных детских игр
Администрация предупредила жителей столицы
Улицы перекроют до полуночи
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Завтра, 13 июля, в Уфе будут перекрыты две центральные улицы. Это связано с церемонией закрытия Международных детских игр.
Ограничение введут на улице Заки Валиди (между пересечениями с Мажита Гафури и Цюрупы). Также будет перекрыта улица Мажита Гафури (между пересечениями с Пушкина и Заки Валиди).
Проезд по улицам будет закрыт с 17:00 до 00:00. Пресс-служба уфимской администрации объясняет, что ограничение необходимо в целях безопасности участников дорожного движения. В мэрии приносят извинения за возможные неудобства.
Между тем накануне 14-летняя школьница из Уфы завоевала золото на Международных детских играх.
ИСТОЧНИК KP.RU