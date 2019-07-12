В Уфе перекроют центральные улицы из-за Международных детских игр

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-12T12:55:25+03:00

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Завтра, 13 июля, в Уфе будут перекрыты две центральные улицы. Это связано с церемонией закрытия Международных детских игр.

Ограничение введут на улице Заки Валиди (между пересечениями с Мажита Гафури и Цюрупы). Также будет перекрыта улица Мажита Гафури (между пересечениями с Пушкина и Заки Валиди).

Проезд по улицам будет закрыт с 17:00 до 00:00. Пресс-служба уфимской администрации объясняет, что ограничение необходимо в целях безопасности участников дорожного движения. В мэрии приносят извинения за возможные неудобства.

Между тем накануне 14-летняя школьница из Уфы завоевала золото на Международных детских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU