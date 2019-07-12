При попытке переплыть реку на лошади утонул житель Башкирии
Трагический инцидент произошел в Уфимском районе
Парня искали четыре водолаза
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Накануне в Уфимском районе утонул 23-летний парень, который пытался переплыть реку Белую верхом на лошади. Мужчина зашел на большую глубину. Трагедия случилась рядом с селом Ольховское.
На место происшествия выезжали сотрудники Аварийно-спасательной службы. Четыре водолаза искали тело мужчины. Поиски закончились сегодня. Погибшего нашли в 150 метрах от места происшествия. Лошади удалось выжить и выбраться на берег.
В пресс-службе Госкомитета по ЧС Башкирии, комментируя несчастный случай, призвали оценивать свои возможности и риски, а также соблюдать технику безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU