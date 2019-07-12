В Башкирии водитель на легковушке въехал в электроопору

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-12T08:30:57+03:00

Его доставили в больницу с тяжелыми травмами

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В Стерлитамаке произошло ДТП с пострадавшим. Дорожная авария случилась на улице Западная, где 32-летний местный житель за рулем Daewoo Nexia врезался в электроопору. Водитель получил тяжелые травмы – его доставили в ближайшую больницу. При каких обстоятельствах мужчина на легковушке въехал в столб, предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

За минувшие сутки на дорогах республики зафиксировано девять автоаварий, погиб один человек и восемь пострадали, сообщают в республиканской госавтоинспекции.

Напомним, накануне в Уфе водитель автобуса врезался в дерево. Пострадали двое пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU