2019-07-12T07:58:15+03:00
Происшествия

Съехал в овраг: в Башкирии разбился пастух на мотоцикле

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сельчанин вылетел в оврагСельчанин вылетел в овраг
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В Аургазинском районе зафиксировано смертельное ДТП. Авария произошла вечером 11 июля в селе Староабсалямово Аургазинского района. По данным республиканской госавтоинспекции, 28-летний местный житель на мотоцикле Иж «Планета 5» во время выпаса скота вылетел в карстовый овраг.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Дорожный полицейские установили, что ранее погибший привлекался к уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

В пресс-службе ГИБДД Башкирии сообщили, что за минувшие сутки выявлено более 2600 нарушений и задержан 31 нетрезвый водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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