2019-07-12T08:22:19+03:00
Происшествия

Житель Башкирии незаконно добывал ПГС на сельскохозяйственных полях

Общий ущерб от действий хитрого предпринимателя составил более 30 млн рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в крупном мошенничестве и незаконном предпринимательстве.

Как выяснили следователи, в 2016-2017 годах дочь обвиняемого, являясь главой крестьянско-фермерского хозяйства, арендовала у Минземимущества республики 3 земельных участка на территории Гафурийского и Стерлитамакского районов, а также купила огромный участок у администрации Куганакского сельсовета. На общей площади более 113 гектаров предприниматель организовал добычу песчано-гравийной смеси, хотя эти участки предназначались только для рыболовства или сельско-хозяйственных работ. Предприниматель использовал собственную и наемную технику, а ПГС через свою фирму реализовывал мелким частным предприятиям, нажившись в итоге на 12,5 млн рублей.

- Незаконно добыто более 94 тысячи кубометров песчано-гравийной смеси, чем республике причинен ущерб на сумму свыше 30 млн рублей, -сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. - В ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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