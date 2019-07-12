В Башкирии разыскивают 35-летнего Никиту Сабирова

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-12T06:59:19+03:00

От молодого мужчины нет вестей уже четвертые сутки

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В Башкирии родные и близкие вместе с волонтерами и полицией разыскивают 35-летнего Никиту Сабирова. 35-летний житель Стерлитамака пропал еще 8 июля, когда вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Обеспокоенные родные обратились за помощью к поисковикам и правоохранителям.

Приметы: среднее телосложение, короткие, темные волосы, карие глаза.

Был одет: темно-синяя (черная) куртка на резинке, синие джинсы.

Если вам что-то известно о местонахождении Никиты Сабирова просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU