Экс-министр из Башкирии возглавил межрегиональный центр Росстата

СЕГОДНЯ 06:44 2019-07-12T06:45:55+03:00

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Главный межрегиональный центр Росстата возглавил бывший министр экономического развития Башкирии. Сергей Новиков сменил на этом посту Евгения Сычева, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает «Интерфакс», Сычев проработал на этой должности более 20 лет, но из-за инцидента с преждевременной публикаций данных по инфляции был вынужден уйти из Росстата.

Теперь же главной задачей и результатом работы нового руководителя «должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра», - сообщили в пресс-службе Росстата.

ИСТОЧНИК KP.RU