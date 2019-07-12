2019-07-12T06:45:55+03:00
Общество

Экс-министр из Башкирии возглавил межрегиональный центр Росстата

Сергей Новиков сменил на посту Евгения Сычева, уволившегося по собственному желанию
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Главный межрегиональный центр Росстата возглавил бывший министр экономического развития Башкирии. Сергей Новиков сменил на этом посту Евгения Сычева, который ранее написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как сообщает «Интерфакс», Сычев проработал на этой должности более 20 лет, но из-за инцидента с преждевременной публикаций данных по инфляции был вынужден уйти из Росстата.

Теперь же главной задачей и результатом работы нового руководителя «должен стать рост количества реализуемых проектов, а также расширение числа партнеров и потребителей услуг центра», - сообщили в пресс-службе Росстата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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