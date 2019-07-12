Тело умершей в Греции молодой уфимки привезли на родину

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-12T06:30:17+03:00

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Вчера, 11 июля, на родину транспортировали тело молодой уфимки, скончавшейся в Греции. Друзьям девушки удалось найти необходимые 300 тысяч для перевозки тела. Как сообщает издание UfacityNews, Альмиру уже похоронили.

Напомним, что Альмиру Жукову обнаружили мертвой 25 июня в гостиничном номере в Афинах, куда девушка приехала в долгожданный отпуск. Полицейские не обнаружили на ее теле следов насилия, а вскрытие показало, что причиной смерти стал инсульт мозга. Поскольку Альмира путешествовала не через турфирму, а самостоятельно, но страховка не смогла покрыть непредвиденные расходы на транспортировку тела. Близкие друзья девушки (ведь родных у нее не было) объявили сбор и быстро собрали необходимые 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU