За три месяца в Башкирии изъяли годовой объем «паленого» алкоголя
Республика вышла на первое место в ПФО по борьбе с контрафактным алкоголем
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Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по борьбе с контрафактным алкоголем. В текущее время в регионе улучшился контроль за торговлей подобной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.
Так, за три месяца в республике изъяли около 250 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Эти цифры сопоставимы с аналогичным за весь 2018 год. Данные были озвучены сегодня на встрече Радия Хабирова и руководителя «Росалкогольрегулирования» в ходе встречи в Демском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU