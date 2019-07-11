За три месяца в Башкирии изъяли годовой объем «паленого» алкоголя

СЕГОДНЯ 19:25 2019-07-11T19:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Башкирия заняла первое место в Приволжском федеральном округе по борьбе с контрафактным алкоголем. В текущее время в регионе улучшился контроль за торговлей подобной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Так, за три месяца в республике изъяли около 250 тысяч литров поддельной алкогольной продукции. Эти цифры сопоставимы с аналогичным за весь 2018 год. Данные были озвучены сегодня на встрече Радия Хабирова и руководителя «Росалкогольрегулирования» в ходе встречи в Демском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU