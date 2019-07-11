В Уфе столкнулись мотоцикл и легковушка, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-11T18:46:49+03:00

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Вчера рано утром, 10 июля, на улице Российской около дома №66 произошла авария с участием мотоцикла.

Как сообщили в ГИБДД, 18-летний молодой человек, за рулем байка «RACER RC-200CS» столкнулся с автомашиной «Фиат Fulback».

Байкера с различными переломами госпитализировали. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на перекресток на желтый сигнал светофора.

Также он не имел права управления транспортными средствами, мотоцикл не был зарегистрирован в подразделении.

ИСТОЧНИК KP.RU