В Уфе столкнулись мотоцикл и легковушка, есть пострадавший
ДТП произошло на улице Российской
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Вчера рано утром, 10 июля, на улице Российской около дома №66 произошла авария с участием мотоцикла.
Как сообщили в ГИБДД, 18-летний молодой человек, за рулем байка «RACER RC-200CS» столкнулся с автомашиной «Фиат Fulback».
Байкера с различными переломами госпитализировали. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на перекресток на желтый сигнал светофора.
Также он не имел права управления транспортными средствами, мотоцикл не был зарегистрирован в подразделении.
ИСТОЧНИК KP.RU