14-летняя школьница из Уфы завоевала золото на Международных играх

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-11T18:12:31+03:00

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14-летняя пловчиха заработала в копилку уфимской команды золотую медаль. Она учится в спортивной школе олимпийского резерва №18. Виктория Лисицкая поднялась на первую ступень пьедестала, выиграв 100-метровый заплыв брассом. Эта дистанция покорилась юной спортсменке за 1:13.47.

Поздравил ее на личной странице во «Вконтакте» и Радий Хабиров.

- Она прославила спортивную школу олимпийского резерва №18 Уфы на весь мир. Второе золото в истории 53-х летних Международных игр благодаря этой хрупкой с виду спортсменке и ее тренерам - у нас! – написал врио главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU