2019-07-11T16:38:47+03:00
Общество

В Уфе за опасное увлечение сына оштрафовали родителей

Школьник был неравнодушен к поездам и экстриму
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Школьник зацеплялся за грузовое поездШкольник зацеплялся за грузовое поездФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уфимские полицейские не оценили опасное увлечение школьника и оштрафовали его родителей. Подросток зацеплялся за вагон грузового поезда на станции Дема.

Как сообщает UfaTime.ru, во время одной из вылазок юного зацепера заметили сотрудники транспортной полиции. С ребенком провели профилактическую беседу, а на его родителей составили административный протокол. Теперь им придется выплатить 500 рублей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.

Напомним, недавно в Мелеузе двое школьников снимали на видео свои опасные развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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