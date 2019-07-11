В Уфе за опасное увлечение сына оштрафовали родителей

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-11T16:38:47+03:00

Школьник был неравнодушен к поездам и экстриму

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Уфимские полицейские не оценили опасное увлечение школьника и оштрафовали его родителей. Подросток зацеплялся за вагон грузового поезда на станции Дема.

Как сообщает UfaTime.ru, во время одной из вылазок юного зацепера заметили сотрудники транспортной полиции. С ребенком провели профилактическую беседу, а на его родителей составили административный протокол. Теперь им придется выплатить 500 рублей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию.

Напомним, недавно в Мелеузе двое школьников снимали на видео свои опасные развлечения.

ИСТОЧНИК KP.RU