2019-07-11T16:06:37+03:00
Общество

«Почему он так сделал?»: стало известно состояние мальчика из Сибая, которого задавил грузовик

Ребенок вышел из комы и идет на поправку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мать школьника благодарит врачейМать школьника благодарит врачей
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Мальчик, которого переехала автоцистерна, идет на поправку. Напомним, страшный случай произошел в Сибае 1 июля. 8-летний Нургиз переходил дорогу с велосипедом по пешеходному переходу, когда на него наехал грузовик ЗИЛ.

Второклассника госпитализировали с множеством тяжелых травм. Несколько дней он находился в коме. На помощь даже выехали врачи из Уфы. Как сообщают коллеги из Башкирского спутникового телевидения, Нургиза уже перевели из реанимации в обычную палату. Он уже мечтает поскорее встать на ноги.

– Просыпается, и у него сразу первый вопрос: «Почему он так сделал? Я же по правилам переходил». Боится очень сильно каждого шороха, – рассказывает мама ребенка Нурания К.

Женщина благодарит врачей. По её словам, они делают все от них зависящее. Она сообщила, что виновник ДТП готов оплатить реабилитацию школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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