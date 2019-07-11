«Почему он так сделал?»: стало известно состояние мальчика из Сибая, которого задавил грузовик

СЕГОДНЯ 15:55 2019-07-11T16:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Мальчик, которого переехала автоцистерна, идет на поправку. Напомним, страшный случай произошел в Сибае 1 июля. 8-летний Нургиз переходил дорогу с велосипедом по пешеходному переходу, когда на него наехал грузовик ЗИЛ.

Второклассника госпитализировали с множеством тяжелых травм. Несколько дней он находился в коме. На помощь даже выехали врачи из Уфы. Как сообщают коллеги из Башкирского спутникового телевидения, Нургиза уже перевели из реанимации в обычную палату. Он уже мечтает поскорее встать на ноги.

– Просыпается, и у него сразу первый вопрос: «Почему он так сделал? Я же по правилам переходил». Боится очень сильно каждого шороха, – рассказывает мама ребенка Нурания К.

Женщина благодарит врачей. По её словам, они делают все от них зависящее. Она сообщила, что виновник ДТП готов оплатить реабилитацию школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU