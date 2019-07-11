2019-07-11T15:26:13+03:00
Происшествия

Смерть на производстве: в Башкирии рабочего придавило бревном

Республиканский Следком начал проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизньюМужчина получил травмы, несовместимые с жизньюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Баймакском районе на пилораме погиб 38-летний мужчина. Рабочий закреплял бревна на повозке, и в какой-то момент одно из них упало на него. Мужчина получал тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В Следственном комитете Башкирии рассказали, что по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка.

– Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
14-летняя школьница из Уфы завоевала золото на Международных играх
В Уфе реконструируют Госцирк
В Уфе за опасное увлечение сына оштрафовали родителей
«Почему он так сделал?»: стало известно состояние мальчика из Сибая, которого задавил грузовик
В Уфе водитель автобуса пытался уйти от столкновения и въехал в дерево
«Салават Юлаев» утвердил тренерский штаб на новый сезон
Житель Башкирии выпал из окна и разбился насмерть в Липецке
В Уфе наградили женщину, которая помогла поймать изнасиловавшего девочку педофила
В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение
«Уфаводоканал» переводит жителей столицы Башкирии на прямые договоры
Житель Башкирии ради поездки в Кипр оплатил долг в 450 тысяч рублей
Извращенец из Башкирии шокировал двух маленьких девочек
Кассиршу из Башкирии Луизу Хайруллину оставили под арестом
Молодая мама на «жигулях» едва не погубила двухлетнюю дочь в Башкирии
«Лежал в лесу и дожидался своей смерти»: волонтеры рассказали о поисках пропавшего жителя Башкирии
ВТБ запускает новые устройства онлайн-инкассации
В Уфе стартовали Международные детские игры
В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку
«Главное, что живой-здоровый»: супруга пропавшего уфимца рассказала, где находился ее муж
«Это наша конечная станция»: в Башкирии дети снимают на камеру опасные развлечения
На озере в Башкирии утонул 37-летний мужчина
Туристка из Уфы упала с обрыва в горах Сочи
В Башкирии пропала без вести 83-летняя женщина
На трассах в Башкирии размещают безопасные переходы