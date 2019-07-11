Смерть на производстве: в Башкирии рабочего придавило бревном
Республиканский Следком начал проверку
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизньюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Баймакском районе на пилораме погиб 38-летний мужчина. Рабочий закреплял бревна на повозке, и в какой-то момент одно из них упало на него. Мужчина получал тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.
В Следственном комитете Башкирии рассказали, что по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка.
– Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU