Смерть на производстве: в Башкирии рабочего придавило бревном

СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-11T15:26:13+03:00

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В Баймакском районе на пилораме погиб 38-летний мужчина. Рабочий закреплял бревна на повозке, и в какой-то момент одно из них упало на него. Мужчина получал тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В Следственном комитете Башкирии рассказали, что по факту смерти рабочего проводится доследственная проверка.

– Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU