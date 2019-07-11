2019-07-11T17:31:30+03:00
Общество

В Уфе реконструируют Госцирк

Проект одобрил министр культуры России Владимир Мединский
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Цирк закрылся по решению суда в 2017 годуЦирк закрылся по решению суда в 2017 году
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Уфимский Госцирк реконструируют. Об этом стало известно сегодня на встрече врио главы Башкирии Радия Хабирова и гендиректора «Росгосцирка» Владимира Шемякина. По словам последнего, министр культуры России Владимир Мединский поддержал проект реконструкции.

Обязанности по обновлению здания разделят между собой власти Башкирия и культурное ведомство. Республика подготовит проектную документацию и благоустроит прилегающие территории. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассказал, что рядом с цирком планируется сделать парк. «Росгосцирк» в свою очередь возьмет на себя траты по реконструкции. Примерная стоимость работ составит 1 млрд рублей.

Напомним, Госцирк закрыли в 2017 году по решению Октябрьского суда Уфы из-за серьезного физического износа здания. Необходима полная реконструкция и замена крыши зрительного зала. В июне стало известно, что Госцирк взяли под охрану как памятник истории и культуры регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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