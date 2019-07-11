«Салават Юлаев» утвердил тренерский штаб на новый сезон

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-11T14:33:10+03:00

В клубе представили двух новых специалистов Фото: Рустем АХУНОВ

В систему хоккейного клуба вошли два новых специалиста

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Стало известно, как будет выглядеть тренерский штаб хоккейного клуба «Салават Юлаев» в сезоне 2019/2020. В пресс-службе команды сообщили, что вратарей будет тренировать Йон Эрик Эман. Ранее шведский специалист работал со сборной Швеции (до 17 лет) и клубами «Седертелье», «Юргорден». Эман заменил на этом посту Вадима Тарасова.

К уфимской команде также присоединился Андрей Сидякин. Ранее 40-летний хоккеист работал в спортивной детско-юношеской школе олимпийского резерва столичного клуба.

Напомним, в тренерский штаб входят также Николай Цулыгин (главный тренер), Томи Ламса (тренер), Виталий Ячменев (тренер), Матиас Сарвела (тренер по физической подготовке).

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября с матча за Кубок открытия. «Салават Юлаев» сыграет первый матч в чемпионате 3 сентября. Уфимский клуб встретится с «Куньлунь Ред Стар».

ИСТОЧНИК KP.RU