2019-07-11T15:02:43+03:00
Общество

В Уфе водитель автобуса пытался уйти от столкновения и въехал в дерево

Двое пассажиров обратились за медицинской помощью
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Водитель автобуса сказал, что его подрезалиВодитель автобуса сказал, что его подрезали
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В уфимской Черниковке водитель автобуса с пассажирами в салоне попал в ДТП. Дорожный инцидент случился накануне утром на улице Кольцевая. Шофер следовал по маршруту №51. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.

Двое пассажиров получили различные травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. По версии водителя автобуса, авария произошла из-за легкового автомобиля, который подрезал общественный транспорт. Шофер попытался уйти от столкновения, однако впоследствии наехал на другое препятствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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