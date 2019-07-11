В Уфе водитель автобуса пытался уйти от столкновения и въехал в дерево

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-11T15:02:43+03:00

Водитель автобуса сказал, что его подрезали

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В уфимской Черниковке водитель автобуса с пассажирами в салоне попал в ДТП. Дорожный инцидент случился накануне утром на улице Кольцевая. Шофер следовал по маршруту №51. Не справившись с управлением, он врезался в дерево.

Двое пассажиров получили различные травмы. После оказания медицинской помощи их отпустили домой. По версии водителя автобуса, авария произошла из-за легкового автомобиля, который подрезал общественный транспорт. Шофер попытался уйти от столкновения, однако впоследствии наехал на другое препятствие.

ИСТОЧНИК KP.RU