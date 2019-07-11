В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-11T12:52:07+03:00

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В МЧС России по Башкирии сегодня объявили штормовое предупреждение. В республике с 20 часов 11 июля до 20 часов 12 июля ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без осадков, однако днем пройдут кратковременные дожди, по северо-западу умеренные, локально град. Днем также усилится юго-западный ветер, возможны порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +11, +16, днем +21, +26 градусов. На отдельных участках автодорог ночью и утром ухудшится видимость – до 500-1000 метров.

В период усиления ветров экстренное ведомство рекомендует принять меры безопасности: ограничить выход из зданий, проверить состояние электросетей и оборудования, а также отопительных печей в жилых домах.

ИСТОЧНИК KP.RU