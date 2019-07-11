2019-07-11T13:22:05+03:00
Общество

В Уфе наградили женщину, которая помогла поймать изнасиловавшего девочку педофила

Женщина заметила преступника и сообщила в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщине вручили благодарственное письмоЖенщине вручили благодарственное письмо
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В Уфе наградили женщину, которая помогла полицейским поймать педофила, изнасиловавшего 10-летнюю девочку. Благодаря ей преступника задержали менее чем за сутки. Жительницу Иглинского района Яну Ш. поблагодарил начальник МВД России по Уфе Виталий Дудко. Ей вручили благодарственное письмо. Героиня сказала, что поступила так, как поступил бы любой на её месте. Как выяснилось, она является матерью двоих детей и хочет, чтобы её дети росли в безопасном городе.

Напомним, громкое преступление произошло 6 июля в Калининском районе Уфы. Неизвестный напал на 10-летнюю девочку, отвёз её в лес и там изнасиловал. Педофил попал в объективы камер видеонаблюдения. Ориентировки на преступника были разосланы по всей столице. Благодаря бдительной женщине преступник был пойман на съемной квартире. Им оказался 33-летний житель Благовещенска. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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