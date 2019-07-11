2019-07-11T12:17:54+03:00
Общество

«Уфаводоканал» переводит жителей столицы Башкирии на прямые договоры

Жильцы нескольких домов в этом месяце получат квитанции по новым договорам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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МУП «Уфаводоканал» с 1 июля переходит на прямые договоры с собственниками квартирМУП «Уфаводоканал» с 1 июля переходит на прямые договоры с собственниками квартирФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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МУП «Уфаводоканал» с 1 июля переходит на прямые договоры с собственниками квартир в Уфе. Об этом на сайте сообщила пресс-служба предприятия.

Квитанцию по новому соглашению собственники получат за июль 2019 года. Объёмы будут указаны по нормативам. Так, водоснабжение обойдется в 25,68 рубля за кубометр, а водоотведение – в 30,59 рубля.

Первыми на прямые договоры перейдут жильцы некоторых многоквартирных домов по улицам Баязита Бикбая, Максима Рыльского, Гагарина, Набережная реки Уфы, Комсомольская, Рехмукова и Ахметова. С подробным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте «Уфаводоканала». По возникшим вопросам жители республики могут обратиться по телефону горячей линии предприятия (347) 200-10-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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