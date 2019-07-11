2019-07-11T11:53:41+03:00
Происшествия

Извращенец из Башкирии шокировал двух маленьких девочек

Бабушка одной из девочек сразу же обратилась с заявлением в полицию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемого разыскиваютПодозреваемого разыскивают
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В городе Октябрьский неизвестный мужчина демонстрировал свои гениталии 10-летним девочкам. Инцидент произошел средь бела дня 10 июля. Возле одного и жилых домов на улице Герцена извращенец показал троим ученицам 4-го и 5-го классов свои половые органы.

Бабушка одной из потерпевших обратилась в полицию вечером того же дня. Полицейские изъяли видеозапись. Возможно, момент преступления сняла на камеру одна из девочек. По факту возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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