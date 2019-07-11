Извращенец из Башкирии шокировал двух маленьких девочек

СЕГОДНЯ 10:58 2019-07-11T11:53:41+03:00

Бабушка одной из девочек сразу же обратилась с заявлением в полицию

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В городе Октябрьский неизвестный мужчина демонстрировал свои гениталии 10-летним девочкам. Инцидент произошел средь бела дня 10 июля. Возле одного и жилых домов на улице Герцена извращенец показал троим ученицам 4-го и 5-го классов свои половые органы.

Бабушка одной из потерпевших обратилась в полицию вечером того же дня. Полицейские изъяли видеозапись. Возможно, момент преступления сняла на камеру одна из девочек. По факту возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера. Правоохранители разыскивают подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU