2019-07-11T11:37:34+03:00
Общество

Житель Башкирии ради поездки в Кипр оплатил долг в 450 тысяч рублей

Судебные приставы перекрыли должнику выезд из страны
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Уже бывший должник сможет съездить на мореУже бывший должник сможет съездить на мореФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Илишевском районе Башкирии местный житель оплатил большой долг, чтобы не лишиться отдыха в Кипре. Он накопил штрафы ГИБДД и просрочил выплату кредитов на 417 тысяч рублей.

Судебные приставы возбудили на 32-летнего мужчину 5 исполнительных производств, однако это никак не мотивировало должника. Тогда сотрудники УФССП пошли дальше: они вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении принадлежащей ему недвижимости и взыскании денег на расчетных счетах.

По-настоящему действенной санкцией оказался запрет на выезд из России. Как оказалось, должник собирался в Кипр и даже прикупил билет. По-видимому, не пожелав лишиться самого дорогого – отпуска – мужчина оперативно погасил все свои долги. Ему также пришлось оплатить исполнительный сбор порядка 40 тысяч рублей.

Служба судебных приставов Башкирии напоминает жителям, что перед поездкой на отдых не будет лишним проверить свои задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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