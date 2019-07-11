В Уфе стартовали Международные детские игры

СЕГОДНЯ 08:38 2019-07-11T08:38:57+03:00

В соревнованиях примут участие более тысячи юных спортсменов со всего мира

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Сегодня, 11 июля, в Уфе стартовала активная часть 53 летних Международных детских игр. Официальная церемония открытия прошла вчера в Уфе-Арене. В столицу Башкирии приехали 1192 юных спортсмена из 29 стран. Весь день в городе будут проходить соревнования по нескольким дисциплинам: фехтование, легкая атлетика, греко-римская борьба, плавание, пляжный волейбол, баскетбол, футбол, дзюдо, скалолазание.

Состязания по всем девяти видам спорта продолжатся 12 и 13 июля. Игры пройдут на пяти основных площадках, среди которых Центр спортивной подготовки на проспекте дружбы народов, этно-парк «Ватан», парк культуры и отдыха «Кашкадан», спортивная школа №32 и стадион «Нефтяник».

С расписанием соревнований можно ознакомиться на официальном сайте Международных детских игр.

ИСТОЧНИК KP.RU