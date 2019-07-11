Молодая мама на «жигулях» едва не погубила двухлетнюю дочь в Башкирии

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-11T09:58:51+03:00

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Молодая мама за рулем «жигулей» чуть не угробила собственную дочь в Белорецком районе. Все произошло в селе Терляинский. На улице Дзержинского девушка съехала в кювет и врезалась в бетонный блок. В салоне легковушки также находилась двухлетняя дочь водителя. В результате аварии мама и её ребенок с травмами попали в больницу. На фото с места происшествия можно заметить следы крови на капоте автомобиля.

В пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщили, что у девушки не было водительского удостоверения. Более того, она перевозила свою маленькую дочь без детского удерживающего устройства.

ИСТОЧНИК KP.RU