В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-11T08:13:48+03:00

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В Мелеузе произошел дорожный инцидент со смертельным исходом. Накануне в полночь на улице Юрматинская 46-летний мужчина за рулем Chevrolet GMT сбил 29-летнюю девушку. По данным республиканской госавтоинспекции, она переходила дорогу в неположенном месте.

Очевидцы сообщили, что после удара пешеход оказалась на обочине. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда медиков.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU