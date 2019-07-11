В Башкирии водитель на внедорожнике насмерть сбил девушку
Инцидент произошел в Мелеузе
Наезд случился поздним вечером
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В Мелеузе произошел дорожный инцидент со смертельным исходом. Накануне в полночь на улице Юрматинская 46-летний мужчина за рулем Chevrolet GMT сбил 29-летнюю девушку. По данным республиканской госавтоинспекции, она переходила дорогу в неположенном месте.
Очевидцы сообщили, что после удара пешеход оказалась на обочине. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда медиков.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано 13 автомобильных аварий, в которых один человек погиб и 14 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU