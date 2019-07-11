В Уфе прекращены поиски 31-летнего отца двоих детей Тимура Акубекова

СЕГОДНЯ 06:31 2019-07-11T06:31:05+03:00

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Пропавший неделю назад в Уфе 31-летний Тимур Акубеков нашелся. Об этом сообщила его супруга Анастасия.

- Нашёлся, сегодня ночью привезли домой, жив, здоров. Я счастлива! Всем огромное спасибо за содействие и поддержку, она была очень важна, - рассказала девушка.

Где все это время находился Тимур, не уточняется. По словам Анастасии, найти мужа помогла полиция. В поисках также участвовали добровольцы.

Напомним, что отец двоих детей пропал еще 2 июля. Тогда он вышел на обед с работы и не вернулся, телефон мужчина выключил. Это было необычно для него, раньше молодой человек всегда предупреждал семью о том, куда он идет и когда вернется.

ИСТОЧНИК KP.RU