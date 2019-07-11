На трассах в Башкирии размещают безопасные переходы

СЕГОДНЯ 06:59 2019-07-11T07:00:05+03:00

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На семи трассах в Башкирии в ближайший месяц появятся системы «Безопасный переход». Их монтируют в местах, где происходит больше всего ДТП. Системы представляют собой светофор и источники освещения со светодиодными знаками.

По информации госкомтранса Башкирии, 7 «безопасных переходов» уже разместили на трассах Курасково – Нурлино – Арсланово, Уфа – Иглино – Красная Горка – Павловка, Уфа – Бирск – Янаул, Мишкино – Урьяды и на трассе М5.

До конца июля системы появятся на дорогах Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск, Ишимбай – Белорецк – Магнитогорск, Белорецк – Учалы – Миасс, Магнитогорск – Ира, Дюртюли – Нефтекамск, Красный Холм – Нефтекамск и на других участках трассы «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU