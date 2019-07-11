В Башкирии пропала без вести 83-летняя женщина
Пенсионерка вчера не вернулась домой
Фото: соцсети
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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» призывают жителей Башкирии помочь в поисках пожилой женщины. 83-летняя Нинигуль Рахматуллина пропала накануне, 10 июля. Она вышла из дома в Уфе и до сих пор не вернулась.
В силу возраста пенсионерка нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно скорее.
Приметы женщины: рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-серые.
Была одета: сиреневая ветровка, синий сарафан, черные гамаши, синие кеды с белыми шнурками.
Сообщить ценную информацию о местонахождении Нинигуль Рахматуллиной можно на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU