В Башкирии пропала без вести 83-летняя женщина

СЕГОДНЯ 07:16 2019-07-11T07:16:16+03:00

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Волонтеры отряда «Лиза Алерт» призывают жителей Башкирии помочь в поисках пожилой женщины. 83-летняя Нинигуль Рахматуллина пропала накануне, 10 июля. Она вышла из дома в Уфе и до сих пор не вернулась.

В силу возраста пенсионерка нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно скорее.

Приметы женщины: рост 150-155 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза светло-серые.

Была одета: сиреневая ветровка, синий сарафан, черные гамаши, синие кеды с белыми шнурками.

Сообщить ценную информацию о местонахождении Нинигуль Рахматуллиной можно на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU