Туристка из Уфы упала с обрыва в горах Сочи
Девушка осталась жива, но выбраться без помощи спасателей не сумела
Фото: "Кубань-СПАС"
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26-летняя девушка из Уфы чудом осталась цела и невредима, сорвавшись в обрыв на Красной Поляне.
Туристка вечером 8 июля прогуливалась по «Тропе здоровья», в сумерках девушка не заметила, как близко подошла к обрыву. В какой-то момента она оступилась и сорвалась вниз. Она скатилась по лесистому склону, умудрившись при этом не получить травм, однако выбраться наверх сама не смогла.
На помощь ей пришли спасатели из Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Они вывели ее к тропе и помогли дойти до гостиницы.
ИСТОЧНИК KP.RU