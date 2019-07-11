Туристка из Уфы упала с обрыва в горах Сочи

СЕГОДНЯ 07:28 2019-07-11T07:28:29+03:00

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26-летняя девушка из Уфы чудом осталась цела и невредима, сорвавшись в обрыв на Красной Поляне.

Туристка вечером 8 июля прогуливалась по «Тропе здоровья», в сумерках девушка не заметила, как близко подошла к обрыву. В какой-то момента она оступилась и сорвалась вниз. Она скатилась по лесистому склону, умудрившись при этом не получить травм, однако выбраться наверх сама не смогла.

На помощь ей пришли спасатели из Краснополянского отряда «Кубань-СПАС». Они вывели ее к тропе и помогли дойти до гостиницы.

ИСТОЧНИК KP.RU