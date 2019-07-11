В Башкирии ищут 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 06:07 2019-07-11T06:07:35+03:00

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Вот уже более недели родственники и близкие 14-летнего Каримджона Куватова не находят себе места. Подросток ушел из дома в селе Языково Благоварского района и исчез. О местонахождении Каримджона ничего не известно с 30 июня.

Поиски юноши ведут волонтеры отряда «Лиза Алерт» и полиция.

Приметы мальчика: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза темно-карие.

Был одет: черная футболка, черное трико с зелеными полосами, черные кроссовки.

Всех, кто видел подростка или готов помочь в поисках, просят позвонить на горячую линию отряда 8 800 700 54 52 или по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU