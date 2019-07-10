2019-07-10T20:07:27+03:00
Происшествия

В Башкирии из горящего дома спаслись 27 человек, включая семерых детей

Об опасности жильцов известил пожарный извещатель
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Едва не окончился трагедией пожар в Чишминском районе Башкирии. В ночь на 6 июля вспыхнул одноэтажный дом на восемь квартир. Жильцы мирно спали и не почувствовали запаха гари, но громкий звук оперативно сработавшего пожарного извещателя спас им жизнь. На улицу успели выбежать 27 человек, включая семерых детей, а прибывшие пожарные успешно потушили пламя. И хотя сам дом серьезно выгорел, обошлось без пострадавших.

- По информации администрации района пожарных извещателей в доме было 5 штук. Один извещатель установлен в прошлом году Госкомитетом по чрезвычайным ситуациям в семье, где родился ребёнок, остальные 4 извещателя семьи установили сами, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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