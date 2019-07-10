Стало известно, на что семья кассира из Башкирии потратила последний украденный миллион

СЕГОДНЯ 18:23 2019-07-10T18:31:38+03:00

На украденные деньги семья обустроилась на съемной квартире в Казани

Об этом рассказал муж Луизы Хайруллиной в эфире ток-шоу

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Стало известно, на что семья Луизы Хайруллиной потратили свой последний украденный миллион. По словам супруга кассирши Марата Хайруллиной, деньги они потратили на еду, дорогу до Казани и аренду съемных квартир.

- Денег нет. Даже тот последний миллион ушел на переезд, питание, на снятие квартир, а часть я тоже проиграл, - с грустью признался мужчина в эфире федерального ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, когда его спросили о судьбе похищенных денег.

Напомним, что ранее Марат Хайруллин признался – деньги его жена выносила из банка не одномоментно, а течение 1,5 лет. Именно муж заставлял Луизу выносить суммы от 10 до 120 тысяч рублей, заменяя их поддельными купюрами банка приколов, а сам просаживал их на спортивных тотализаторах. В той самой сумке, с которой Луизу запечатлели камеры видеонаблюдения 27 мая, были как раз поддельные купюры и последний миллион.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719039" frameborder="0"></iframe> Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...

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ИСТОЧНИК KP.RU