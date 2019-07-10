Стало известно, на что семья кассира из Башкирии потратила последний украденный миллион
Стало известно, на что семья Луизы Хайруллиной потратили свой последний украденный миллион. По словам супруга кассирши Марата Хайруллиной, деньги они потратили на еду, дорогу до Казани и аренду съемных квартир.
- Денег нет. Даже тот последний миллион ушел на переезд, питание, на снятие квартир, а часть я тоже проиграл, - с грустью признался мужчина в эфире федерального ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале, когда его спросили о судьбе похищенных денег.
Напомним, что ранее Марат Хайруллин признался – деньги его жена выносила из банка не одномоментно, а течение 1,5 лет. Именно муж заставлял Луизу выносить суммы от 10 до 120 тысяч рублей, заменяя их поддельными купюрами банка приколов, а сам просаживал их на спортивных тотализаторах. В той самой сумке, с которой Луизу запечатлели камеры видеонаблюдения 27 мая, были как раз поддельные купюры и последний миллион.
Нашли укравшую 25 млн кассиршу.Вся страна переживала за Луизу - кассиршу, которая украла из банка 25 млн рублей и исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Но полиции всё-таки удалось задержать женщину...
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ИСТОЧНИК KP.RU