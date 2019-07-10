В Башкирии в озере утонул 37-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-10T17:50:13+03:00

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Трагедией окончился отдых на воде для 37-летнего жителя Миякинского района республики. Сегодня днем, 10 июля, спасателям поступило сообщение, что в озере Сарбай, что неподалеку от деревни Баязитово, утонул мужчина. Прибывшие на место спасатели извлекли из воды уже бездыханное тело купальщика. По предварительным данным, мужчина купался в неустановленном месте и заплыл слишком далеко, после чего, не рассчитав свои силы, начал тонуть.

Спасатели напоминают, чтобы избежать трагедии, нужно помнить важные правила: не купаться в неустановленных для этого местах, не заходить в воду в алкогольном опьянении, не заплывать за буйки и не нырять в незнакомых водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU