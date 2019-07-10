2019-07-10T14:52:29+03:00
Общество

В Уфе перекрыли улицу Мушникова на две недели

Ограничение движения связано с капремонтом тепломагистрали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Движение транспорта частично будет ограничено до 24 июляДвижение транспорта частично будет ограничено до 24 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В уфимском районе Инорс с сегодняшнего дня, 10 июля, перекрыли улицу Георгия Мушникова. Ограничение движения связано с капремонтом участка тепломагистрали №47 в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба «БашРТС». Предприятие приносит извинения гражданам за временные неудобства.

До 20:00 17 июля будет перекрыт 6-метровый участок нечетной стороны проезжей части по улице Мушникова (в районе дома по адресу Транспортная, 44). На четной стороне того же участка движение ограничат уже с 17 по 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24