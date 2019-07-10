В Уфе перекрыли улицу Мушникова на две недели
Ограничение движения связано с капремонтом тепломагистрали
Движение транспорта частично будет ограничено до 24 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уфимском районе Инорс с сегодняшнего дня, 10 июля, перекрыли улицу Георгия Мушникова. Ограничение движения связано с капремонтом участка тепломагистрали №47 в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба «БашРТС». Предприятие приносит извинения гражданам за временные неудобства.
До 20:00 17 июля будет перекрыт 6-метровый участок нечетной стороны проезжей части по улице Мушникова (в районе дома по адресу Транспортная, 44). На четной стороне того же участка движение ограничат уже с 17 по 24 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU