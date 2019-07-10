В Уфе видеокамеры могут установить на всех избирательных участках
На осенних выборах главы Башкирии во всех избирательных участках Уфы будут установлены видеокамеры. Всего в столице расположено 410 участков для голосования. Об этом сообщает издание РБК-Уфа со ссылкой на руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.
– Принципиальное наше решение – оснащение всех избирательных участков в Уфе видеокамерами, – приводит издание слова чиновника.
Он добавил, что администрация Башкирии ставит своей задачей сделать так, чтобы процедуры на выборах прошли «законно и легитимно». Тем временем в ЦИКе Башкирии сообщили, что постановление на оснащение уфимских участков камерами видеонаблюдения еще не принято.
Напомним, выборы главы республики пройдут 8 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU