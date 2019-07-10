СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-10T14:26:05+03:00

В Уфе видеокамеры могут установить на всех избирательных участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На осенних выборах главы Башкирии во всех избирательных участках Уфы будут установлены видеокамеры. Всего в столице расположено 410 участков для голосования. Об этом сообщает издание РБК-Уфа со ссылкой на руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.

– Принципиальное наше решение – оснащение всех избирательных участков в Уфе видеокамерами, – приводит издание слова чиновника.

Он добавил, что администрация Башкирии ставит своей задачей сделать так, чтобы процедуры на выборах прошли «законно и легитимно». Тем временем в ЦИКе Башкирии сообщили, что постановление на оснащение уфимских участков камерами видеонаблюдения еще не принято.

Напомним, выборы главы республики пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU