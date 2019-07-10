В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-10T13:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Башкирии второй день подряд МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным аварийного ведомства, в период с 20:00 10 июля до 20:00 11 июля ожидаются кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных. Также прогнозируются грозы, в отдельных районах град. Ветер по республике будет южный, юго-западный, с усилением до 15-20 м/с.

Синоптики обещают переменную облачность. Ночью температура воздуха составит +14, +19 градусов, по северу столбик термометра упадет до +9 градусов. Днем потеплеет до +22, +27. Утром на отдельных участках автодорог появится туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU