В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за шквалистого ветра
На территории республики также пройдут дожди
В Башкирии вновь объявили штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
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На территории Башкирии второй день подряд МЧС объявило штормовое предупреждение. По данным аварийного ведомства, в период с 20:00 10 июля до 20:00 11 июля ожидаются кратковременные дожди, ночью по югу до умеренных. Также прогнозируются грозы, в отдельных районах град. Ветер по республике будет южный, юго-западный, с усилением до 15-20 м/с.
Синоптики обещают переменную облачность. Ночью температура воздуха составит +14, +19 градусов, по северу столбик термометра упадет до +9 градусов. Днем потеплеет до +22, +27. Утром на отдельных участках автодорог появится туман, который ограничит видимость до 500-1000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU