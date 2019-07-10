Ночью в Уфе водитель на легковушке сбил велосипедиста

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-10T13:13:10+03:00

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В столице Башкирии 9 июля произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Как сообщает уфимская ГИБДД, в полночь 26-летний водитель за рулем Хендай Солярис во время движения по проспекту Салавата Юлаева «допустил наезд» на велосипедиста. 20-летний парень на двухколесном транспорте ехал по улице Воровского. На боковой стороне легковушки от столкновения появилась вмятина. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отправили домой.

– Для сохранения жизни и здоровья одежда велосипедиста должна быть яркого цвета или оснащена световозвращающими полосками, что позволит водителям автомобилей заметить велосипедиста издалека, – дали рекомендацию в столичной госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU