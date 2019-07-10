Активисты из Башкирии просят прокуратуру выяснить причину массовой гибели пчел

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-10T12:48:38+03:00

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В Башкирии массово гибнут пчелы. Одной из возможных причин этого является химическая обработка рапса. Процедуру проводили в период цветения, что недопустимо для отдельных видов растений.

В республике активисты Общероссийского регионального фронта просят природоохранительную прокуратуру и Россельхознадзор разобраться в деле и выяснить, что является причиной гибели насекомых.

— Образцы падшей пчелы направлены в несколько лабораторий для выявления конкретного химиката, использование которого стало роковым. Мы предполагаем, что во всех случаях использовался один препарат, – сообщил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Башкирии Мурад Шафиков. – Инцидент из-за несогласованности действий пчеловодов и аграриев в таком масштабе произошел впервые. Поэтому региональному минсельхозу необходимо выработать систему взаимоотношений между ними, чтобы избежать таких ситуаций впредь.

Шафиков также отметил, что активисты ОНФ обнаружили в Стерлитамакском районе место нелегального складирования канистр из-под химикатов.

Массовая гибель пчел зафиксирована в нескольких районах Башкирии, в числе которых Илишевский, Кармаскалинский, Миякинский и Федоровский.

ИСТОЧНИК KP.RU