«Это наша конечная станция»: в Башкирии дети снимают на камеру опасные развлечения
В Мелеузе двое школьников прокатились зайцем на грузовой вагонной тележке. Опасное развлечение один из них снимал на камеру телефона. Позже видео появилось в местных городских сообществах ВКонакте. Вероятно, сам оператор его и выложил.
Видеозапись начинается с момента, когда ребята уже зацепились за тележку. Оператор периодически комментируют происходящее характерными для блогеров фразами «ставьте лайки», «подписывайтесь на канал». Параллельно он обращается к некому «Керилу».
Через несколько минут вагон останавливается, и дети бросаются прочь. «Рельсы переключает», – говорит один из школьников. Дождавшись, когда состав двинется с места, дети вновь побежали за ним, однако на этот раз они не достигли своей цели. На этом начинающие блогеры-экстремалы завершили съемку.
Местные жители, мягко говоря, не в восторге от занятий школьников.
– Спортом бы занялись лучше. Бегаете хорошо, - комментирует один из подписчиков сообщества.
– Родители должны были научить своих детей что поезда-это опасно!!! Разнесет к чертям, оставив мокрое место после человека, – негодует жительница Мелеуза.
В Башкирии дети зацепились за грузовой вагон поезда.
ИСТОЧНИК KP.RU