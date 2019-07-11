«Это наша конечная станция»: в Башкирии дети снимают на камеру опасные развлечения

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-11T07:48:34+03:00

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В Мелеузе двое школьников прокатились зайцем на грузовой вагонной тележке. Опасное развлечение один из них снимал на камеру телефона. Позже видео появилось в местных городских сообществах ВКонакте. Вероятно, сам оператор его и выложил.

Видеозапись начинается с момента, когда ребята уже зацепились за тележку. Оператор периодически комментируют происходящее характерными для блогеров фразами «ставьте лайки», «подписывайтесь на канал». Параллельно он обращается к некому «Керилу».

Через несколько минут вагон останавливается, и дети бросаются прочь. «Рельсы переключает», – говорит один из школьников. Дождавшись, когда состав двинется с места, дети вновь побежали за ним, однако на этот раз они не достигли своей цели. На этом начинающие блогеры-экстремалы завершили съемку.

Местные жители, мягко говоря, не в восторге от занятий школьников.

– Спортом бы занялись лучше. Бегаете хорошо, - комментирует один из подписчиков сообщества.

– Родители должны были научить своих детей что поезда-это опасно!!! Разнесет к чертям, оставив мокрое место после человека, – негодует жительница Мелеуза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="202" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/719412" frameborder="0"></iframe> В Башкирии дети зацепились за грузовой вагон поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU