В Башкирии пациент избил приехавшего на вызов фельдшера

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-10T11:16:19+03:00

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В Стерлитамаке неадекватный мужчина набросился на фельдшера, который приехал к нему на помощь. Об этом рассказали в республиканском профсоюзе работников здравоохранения.

«Скорую» вызвала жена буйного пациента – по её словам, он потерял сознание. Прибывший на место фельдшер увидел лежащего на полу мужчину. Ясность в ситуацию внесла жена: она рассказала, что накануне её муж распивал алкоголь. Вдруг лежавший без задних ног пациент вскочил и ударил фельдшера в живот. Завязалась настоящая борьба. Жена повисла на муже, пыталась его оттащить. Медику с трудом удалось выбежать из квартиры.

На этом история могла бы закончиться, но спустя час на пульт диспетчера поступил вызов по тому же адресу. На этот раз неадекватный мужчина жаловался на сильные боли в руки. Фельдшер вновь отправился навстречу неизвестному. Только на этот раз вместе с сотрудниками полиции.

– Я специально второй раз поехал на вызов, с одной стороны хотел посмотреть все ли в порядке с больным – с другой понимал, что тот просто опасен», - признался медик.

Дверь вновь открыла жена. Спящего мужа разбудили. Он испугался полицейских и заявил, что медик сам его избил, из-за чего он повредил руку. При осмотре никаких травм не было обнаружено. Полицейские составили акт, жена подтвердила факт нападения и избиения медика.

По возвращении на станцию фельдшеру стало плохо. Его госпитализировали с закрытой травмой живота. Он написал заявление в полицию о нападении и избиении при исполнении своих служебных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU