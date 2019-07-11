«Нет, это не я, это кто-то другой страдает»: стала известна личность ребенка, погибшего в Уфе при странных обстоятельствах

СЕГОДНЯ 05:56 2019-07-11T05:56:05+03:00

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В минувший понедельник в одной из квартир многоэтажки по улице Комсомольской в Уфе родители обнаружили тело своего шестилетнего сына. По данным собственного источника «Комсомолки», ребенок играл на шведской стенке и запутался в колготках, которые висели на канатах. Семья мальчика характеризуется положительно, там воспитываются еще двое детей.

Сегодня стала известна личность ребенка. Как шестилетний Иван С. (имя изменено. – Прим. ред.) умудрился запутаться в растянутых на канатах колготках, до сих пор не понятно. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка.

Убитая горем мама мальчика до сих пор не может поверить в случившееся.

- Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, Пусть черные сукна покроют, И пусть унесут фонари... Ночь, - написала женщина на своей странице в социальных сетях.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU