«Нет, это не я, это кто-то другой страдает»: стала известна личность ребенка, погибшего в Уфе при странных обстоятельствах
В минувший понедельник в одной из квартир многоэтажки по улице Комсомольской в Уфе родители обнаружили тело своего шестилетнего сына. По данным собственного источника «Комсомолки», ребенок играл на шведской стенке и запутался в колготках, которые висели на канатах. Семья мальчика характеризуется положительно, там воспитываются еще двое детей.
Сегодня стала известна личность ребенка. Как шестилетний Иван С. (имя изменено. – Прим. ред.) умудрился запутаться в растянутых на канатах колготках, до сих пор не понятно. Сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту смерти ребенка.
Убитая горем мама мальчика до сих пор не может поверить в случившееся.
- Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, Пусть черные сукна покроют, И пусть унесут фонари... Ночь, - написала женщина на своей странице в социальных сетях.
«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования семье погибшего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU