2019-07-10T10:42:50+03:00
Общество

«Работа точно не причем»: жена пропавшего в Уфе Тимура Акубекова рассказала, как проходят поиски

Отец двоих детей вышел на обед с работы и пропал еще 2 июля
Яна БАЗЕКИНА
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Тимур всегда предупреждал жену, если задерживалсяТимур всегда предупреждал жену, если задерживался
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В Уфе полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшего 31-летнего Тимура Акубекова. Напомним, что мужчина исчез еще 2 июля, когда вышел на обед с работы в букмекерской компании, и больше его никто не видел. Супруга Анастасия места себе не находит от беспокойства. Дома Тимура ждут маленькие дети, младшему из которых еще не исполнилось и двух лет.

- Но работа тут точно не причем. Тимур работал там недавно, с коллегами у него были хорошие отношения, так что никаких проблем там возникнуть не могло, - делится Анастасия. – Я уже обошла всех его друзей и знакомых, но никто не в курсе, где Тимур может быть. Его родители тоже очень беспокоятся за сына. Пока ни у нас, ни у полиции нет никаких версий, куда он мог подеваться.

По словам женщины, муж, если и уходил раньше из дома, то всегда предупреждал ее – где будет и когда вернется, а сейчас его телефон недоступен. Никаких ссор или разногласий у супругов также не было.

Приметы Тимура Акубекова: рост 175-177 см, плотного телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, носит короткую бороду.

Был одет в брюки песочного цвета, серо-коричневую футболку с растительным принтом, кеды цвета хаки, красную ветровку с черно-белыми вставками. При себе у него была черная кожаная сумка через плечо.

Если вам известно, где может находиться Тимур, свяжитесь с волонтерами по номеру 8 800 700 54 52, полицией или его супругой Анастасией 8 937 360 32 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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