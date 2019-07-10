Не уступил дорогу: в Уфе водитель на кроссовере столкнулся с мотоциклом
У мотоциклиста не было водительских прав
Водитель кроссовера не уступил дорогу мотоциклу
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В столице Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля и двухколесного транспорта. По информации столичной госавтоинспекции, водитель за рулем Ниссан Кашкай при повороте во двор с улицы Бехтерева не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha XJR 1200. В результате транспортные средства столкнулись.
Водитель мотоцикла – 23-летний уфимец – получил травмы. После оказания помощи медики отправили его домой, однако правоохранители попросили задержаться. Как оказалось, у парня не было соответствующих водительских прав. В отношении него был составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU