2019-07-10T10:07:17+03:00
Происшествия

Не уступил дорогу: в Уфе водитель на кроссовере столкнулся с мотоциклом

У мотоциклиста не было водительских прав
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Водитель кроссовера не уступил дорогу мотоциклуВодитель кроссовера не уступил дорогу мотоциклу
Изменить размер текста:

В столице Башкирии произошло ДТП с участием автомобиля и двухколесного транспорта. По информации столичной госавтоинспекции, водитель за рулем Ниссан Кашкай при повороте во двор с улицы Бехтерева не уступил дорогу встречному мотоциклу Yamaha XJR 1200. В результате транспортные средства столкнулись.

Водитель мотоцикла – 23-летний уфимец – получил травмы. После оказания помощи медики отправили его домой, однако правоохранители попросили задержаться. Как оказалось, у парня не было соответствующих водительских прав. В отношении него был составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии двое школьников и студент украли у пенсионерки полмиллиона рублей
Прокуратура потребовала от мэрии Уфы построить школы и детские сады в проблемном районе
В администрации Уфы представили нового вице-мэра
В Башкирии "Лада Ларгус" улетела в кювет: пострадали двое
В Уфе до конца сентября будут ремонтировать улицу Шота Руставели
Бабушка и внучка пострадали в аварии на дороге Уфа - Оренбург
Молодая уфимка спасла на озере Теплое тонущую женщину
В Башкирии закрыли опасный для здоровья колодец
В историческом центре Уфы застроят еще один квартал
В Уфе незрячую девушку пытались выставить из кафе из-за собаки-поводыря
"Вышел из офиса на обед и пропал": в Башкирии ищут 31-летнего Тимура Акубекова
«Откачивали почти пять минут»: в Уфе спасатели вернули к жизни наглотавшегося воды подростка
В Башкирии трое парней во время празднования дня рождения вместе изнасиловали 14-летнюю девочку
Районная администрация прокомментировала историю с голодающей под Уфой бабушкой
В Башкирии машинистку крана будут судить за гибель 51-летнего мужчины
В Уфе открывается центр спортивной подготовки по 49 видами спорта
Полицейские из Башкирии отправились за решетку за сбыт наркотиков