2019-07-10T10:30:46+03:00
Общество

В нужном месте: в Уфе отдыхающий на пляже пожарный спас тонущую девочку

Ребенка унесло течение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ильдар Загитов отдыха на пляже со своей семьейИльдар Загитов отдыха на пляже со своей семьей
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На минувших выходных в Уфе начальник пожарной части спас тонущую девочку. 6 июля женщина отправилась на отдых вместе с 12-летней дочерью. Они решили провести время на пляже реки Уфы возле деревни Дудкино Кировского района. Девочка пошла купаться, и сильное течение унесло её от берега. Школьница начала тонуть

На том же пляже со своей семьей отдыхал мужчина. Заметив, что малышка в опасности, он бросился ей на помощь. К счастью, все закончилось благополучно. Ребенок в порядке. Позже выяснилось, что героем стал замначальника пожарной части поселка Чесноковка Ильдар Загитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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