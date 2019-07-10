В нужном месте: в Уфе отдыхающий на пляже пожарный спас тонущую девочку
Ребенка унесло течение
Ильдар Загитов отдыха на пляже со своей семьей
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На минувших выходных в Уфе начальник пожарной части спас тонущую девочку. 6 июля женщина отправилась на отдых вместе с 12-летней дочерью. Они решили провести время на пляже реки Уфы возле деревни Дудкино Кировского района. Девочка пошла купаться, и сильное течение унесло её от берега. Школьница начала тонуть
На том же пляже со своей семьей отдыхал мужчина. Заметив, что малышка в опасности, он бросился ей на помощь. К счастью, все закончилось благополучно. Ребенок в порядке. Позже выяснилось, что героем стал замначальника пожарной части поселка Чесноковка Ильдар Загитов.
ИСТОЧНИК KP.RU