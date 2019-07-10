2019-07-10T08:43:09+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от мэрии Уфы построить школы и детские сады в проблемном районе

Учреждения должны появиться в Кузнецовском затоне
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Зимой дети на пути в школу должны были преодолевать полосу препятствийЗимой дети на пути в школу должны были преодолевать полосу препятствий
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Уфимская прокуратура провела проверку в микрорайоне Кузнецовский затон. Дети, проживавшие в нём, вынуждены ходить в школы соседнего района.

Сотрудники ведомства установили, что согласно планировочной документации на территории микрорайона предусмотрено строительство двух школ на 2,6 тысяч учеников и четырех детсадов на 750 детей. С 2017 года администрация Уфы предоставила застройщикам 37 участков для строительства домов. Несмотря на активную застройку, муниципалитет не выделил землю на строительство образовательных учреждений.

Прокуратура обратилась в Кировский районный суд с требованием обязать столичную администрацию в течение двух лет построить дошкольные и школьные учреждения в Кузнецовском затоне в соответствии с планировочной документацией.

Напомним, история началась еще в феврале этого года, когда появилось видео, на котором дети, проживающие в Кузнецовском затоне, преодолевали целую полосу препятствий, чтобы добраться до лицея №160, расположенного в другом районе. На основании видеоролика прокуратура Башкирии начала проверку.

Как в Уфе дети в школу по горе ходят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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